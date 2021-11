Governo desenvolve ações para potencializar o turismo no Alto Acre

Ravenna Carvalho/Agência de Notícias do Acre

Visando fortalecer e estruturar o turismo do Alto Acre, o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa, cumpriu agenda nos municípios de Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia, entre os dias 21 a 23 de novembro, para conversar com prefeitos e gestores municipais de turismo.

Além de abordar estratégias de divulgação em parceria com os Gestores Municipais e buscar soluções para os problemas existentes, o secretário também apresentou a proposta de desenvolver o Plano de Retomada da Economia pós-pandêmico em parceria com os municípios. Além disto, reiterou com os Prefeitos e Prefeita que sua equipe está à disposição dos secretários municipais para a construção das Rotas Turísticas do Acre.

“Essa conversa é importante para entendermos as necessidades de cada cidade acreana. Sabemos que o turismo foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia da Covid-19. E agora, com o fim dela, a preocupação do Governador Gladson Cameli é reestruturar a nossa cadeia turística para gerar emprego, renda e oportunidades”, explica o secretário Jhon Douglas.

Xapuri

Em Xapuri, no domingo, 21, o prefeito Bira Vasconcelos recebeu a equipe e explicou que existe um recurso para que o entorno da Casa do líder seringueiro Chico Mendes seja reformado. Além disso, ele garantiu que a Casa Branca, outro importante ponto turístico da região, será reformada também.

Jhon Douglas e o secretário Jucelino Soares visitando pontos turísticos de Xapuri Foto: Cedida

O município é conhecido mundialmente como o berço da revolução acreana e símbolo do movimento ambientalista, liderado por Chico Mendes.

“Queremos que o turismo volte a acontecer. Xapuri é um município importante, sua riqueza histórica é ímpar para o turismo do Acre. Nos colocamos à disposição da Prefeitura para fazer as tratativas em prol do turismo e do empreendedorismo do município”, ressalta o secretário.

Brasileia e Epitaciolândia

Em Brasileia, a equipe da Secretaria conversou com Alef Correia, gerente de Meio Ambiente, que também está respondendo pelo turismo do município, mostrou alguns pontos turísticos da cidade. Ficou pactuado entre o município e o Governo, o alinhamento para a estruturação da rota de turismo no município, a divulgação dos atrativos e a confecção de um calendário de eventos.

Em Epitaciolândia, tanto o prefeito Sérgio Lopes, quanto o secretário de Meio Ambiente e Turismo, Jonas Cavalcante, estiveram reunidos com o secretário.

Na ocasião, o prefeito falou que está investindo no agroturismo. “A nossa cadeia suína está preparada. O porco faz parte da nossa gastronomia e tem um empresário do ramo já querendo investir num hotel fazenda”, explicou o prefeito.

Além de falar do Plano de Retomada Econômica, o secretário se comprometeu em fazer parceria para as festas típicas do município de Epitaciolândia e também na estruturação do turismo do município.

Assis Brasil

Com o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o secretário também se prontificou a enviar equipe para o município a fim de levar capacitações e divulgação dos atrativos. Além de falar também do Plano de Retomada Econômica.

Circuito Trinacional Amazônico

Na terça-feira, 23, a Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Pando, lançou o Circuito Trinacional Amazônico, no QGIV Gastrobar, em Epitaciolândia. O objetivo é alavancar o turismo da tríplice fronteira Brasil – Peru – Bolívia. Estiveram presentes no evento autoridades brasileiras, bolivianas e peruanas.

“Temos hoje um grande potencial turismo nessa região de tríplice fronteira, temos um comércio forte, o agronegócio em expansão, e lugares lindos que podem e devem ser explorados”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

O secretário Jhon Douglas parabenizou a Prefeitura de Epitaciolandia pela integração.

“Eu vejo com muita grandeza esse momento para os municípios acreanos, bem como para os nossos amigos vizinhos. Essa integração fortalece os três países e potencializa o turismo da região”.

Trilha Chico Mendes

Nesta quarta-feira, 24, tem uma outra equipe da Secretaria na Trilha Chico Mendes, em Brasileia, para realizar treinamento de receptivo de turistas, junto à comunidade.

Um dos objetivos do treinamento é inserir a Trilha como parte do plano de trabalho da SEET para 2022, fortalecendo o turismo de base comunitária.

E na próxima semana, em reposta as tratativas com os gestores, uma outra equipe estará nos municípios do Alto Acre para captação de imagens e vídeos para divulgação dos atrativos do Alto Acre e construção dos vídeos institucionais das Secretarias de Turismo Municipais. Esse material será utilizado no site turistanoacre.ac.gov.br, no app turista no Acre, no Instagram @turismo acre e nas feiras nacionais de turismo.