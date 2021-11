Sejusp discute com polícia do Peru combate a crimes fronteiriços

Com o objetivo de fortalecer o combate a crimes fronteiriços, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo Cézar Rocha dos Santos, recebeu, na manhã desta terça-feira, 23, o general L. Cotrina e o major O. Sosa, ambos pertencentes à força policial do Peru.

Durante o encontro, que também contou com as presença do coordenador-geral de Operações da Força de Segurança Nacional, coronel Américo Gaia, e do coordenador do Gabinete de Gestão Integrada e Fronteira da Sejusp, coronel Glayson Dantas, foram iniciadas tratativas para a confecção de termo de cooperação técnica, com as forças de seguranças do país vizinho, aos moldes do já existente com a Bolívia, que motivou o I Encontro de Segurança Fronteiriça Brasil-Bolívia, realizado em Rio Branco, nos dias 20 e 21 de outubro deste ano.

Ao avaliar o conteúdo tratado na reunião, o titular da Sejusp apontou a relevância da integração, principalmente no que diz respeito à discussão de interesses no nível estratégico; patrulhamento policial conjunto na região de fronteira e promoção de atividades de capacitação integrada permanentes, destinadas ao combate dos crimes transfronteiriços.

No mesmo diapasão, reportou-se o general peruano L. Cotrina, que destacou, a partir da possível integração, a importância do uso dos serviços de inteligência dos dois países, assim como da tecnologia para o enfrentamento aos criminosos que agem nas áreas da fronteira Peru/Brasil.

Da reunião, também participaram o coordenador-geral do CICC, major Felipe Russo, a tenente Ana Gabriela, da Força Nacional e técnicos do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (SISP).