A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB), foto, falou ontem ao BLOG de que as suas andanças pelos bairros, rios, ramais, conversas com instituições, isso não pode ser confundido com campanha eleitoral antecipada para o Senado; por ser este o seu modo de fazer política, mas que isso acontecerá na hora certa, no próximo ano, e ressalvou que, a sua candidatura a senadora em 2022, “é para valer.” Para Jéssica, tanto faz o governador Gladson Cameli anunciar neste ano ou no próximo quem será o seu candidato a senador na sua chapa da reeleição, porque a sua decisão de disputar a única vaga do Senado está tomada. Cita como critérios para alguém postular uma candidatura majoritária, o trabalho e a apresentação de resultados. Quanto ao acordo feito com o deputado federal Alan Rick (DEM) e com a senadora Mailza Gomes (PP), de que o que estiver melhor nas pesquisas apoiará os demais, revelou que depois desta conversa não aconteceu um novo encontro, mas será normal que ocorra mais na frente. Jéssica liderou a corrida para o Senado na última pesquisa divulgada. A sua candidatura tem o apoio das cúpulas nacional e estadual do MDB.

FESTA NO BOI CAGÃO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD), candidato ao governo, vai fazer no próximo dia 18, na “Fazenda Boi Cagão”, uma grande festa para a apresentação de todos os seus candidatos a deputados, com caravanas de todo estado.

FESTA DA MÁRCIA

A candidata ao Senado, Márcia Bittar, também prepara uma festa política a acontecer até o fim de dezembro, quando reunirá na capital os dirigentes dos partidos que lhe apoiam; a militância, para mostrar a força do grupo do senador Márcio Bittar (PSL). A sua candidatura vai acontecer em qualquer cenário que se formar em 2022.

PAPAI NOEL

ESTE projeto que o governador Gladson Cameli está encaminhando hoje para a ALEAC, dando 15 mil reais de bônus aos professores, será um substancial Papai Noel. E, com reflexos políticos positivos para sua candidatura à reeleição.

MANDATO ITINERANTE

A SENADORA Mailza Gomes (PP) montou um gabinete itinerante para levar aos lugares mais distantes do estado, uma prestação de contas do que tem feito no mandato, e onde destinou os recursos de suas emendas.

CADASTRO DE RESERVA

PELA primeira vez o governador Gladson explicou juridicamente (deveria ter feito antes), a questão do cadastro de reserva, de que só pode fazer convocações quando houver vacância e não furar o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou comete crime de responsabilidade. E, o seu CPF vai para a lata do lixo.

PASSA POR BRASÍLIA

O Gladson é candidato à reeleição. O PP, seu partido, deve indicar o vice do presidente Bolsonaro, fato que o leva a reivindicar ter o presidente no seu palanque. Só que, a deputada federal Mara Rocha vai se filiar ao PL, partido ao qual Bolsonaro se filiará, e, ela é candidata a governadora. Para que palanque vai o Bolsonaro? Isso será decidido nas cúpulas do PL e do PP, não passa por aqui.

NÃO GANHOU NADA

NA POLÍTICA, cada passo deve ser medido. O que ganhou a deputada federal Mara Rocha (PSDSB) ao armar aos gritos um barraco na votação do PSDB, contra o governador Dória, e bradando que ela é Bolsonaro?

LONGE DE SER VERDADE

A SUA alegação de que o governador Dória colaborou para a derrota do seu candidato à PMRB, Minoru Kinpara, está longe de ser verdade. O Minoru foi prejudicado por uma campanha antecipada, e não ter conseguido furar o seu teto dos votos da classe média. Foi derrotado pelo andar de baixo do eleitorado, onde sempre teve dificuldade de penetrar. Isso foi o que lhe derrotou.

FAVAS CONTADAS

ESQUEÇAM o governador Gladson anunciar este ano quem será o candidato a senador da sua chapa. Tem um problema do qual não pode fugir: para anunciar um nome que não seja do PP, terá que primeiro convencer a senadora Mailza Gomes (PP) a desistir de concorrer. É a candidata natural. Sem isso, fica de mãos amarradas.

ESTOU NESTE BARCO

O VEREADOR Pedrinho Oliveira (PSD) mostrou revolta ao não ver seu nome relacionado como candidato a deputado estadual do partido. Diz lamentar ter gente trabalhando contra, mas diz que, só não será candidato “se Deus não quiser”. Deu o recado: – estou neste barco.

CHAPA FAMILIAR

Pelo visto, a chapa do PSD está se tornando familiar, já que a vereadora Lene Petecão (PSD), irmã do senador Sérgio Petecão (PSD), também é candidata. Pedrinho Oliveira é sobrinho do Petecão. Ou o Petecão resolve este perrengue, ou vai carimbar a chapa do PSD de ser familiar.

MANSÃO DESABANDO

PARA o deputado Daniel Zen (PT) a mansão política do presidente Bolsonaro está desabando. “O navio está afundando, e os ratos, como sempre, são os primeiros a pular fora”, citou. Bolsonaro foi um desastre na COP-26. Enquanto o mundo discutia as mudanças climáticas, o Bolsonaro foi visitar ditadores árabes. E, o Lula recebido em toda Europa com honras, acrescentou o Zen em sua postagem.

COISAS DIFERENTES

NA SUA POSTAGEM, o deputado Daniel Zen (PT) ressaltou ainda não ser contra que venham recursos para o estado, mas por meio republicano, e não para alimentar esquemas por meio das emendas do relator.

NÃO TEVE PEDIDO

O governador Gladson Cameli deixou o senador Márcio Bittar (PSL) numa saia justa, ao declarar na entrevista de ontem ao ac24horas que, o Bolsonaro não pediu apoio para nenhuma candidatura ao Senado. Bittar disse várias vezes ter havido este pedido a favor da Márcia Bittar.

GRANDE SURPRESA

A ENTREVISTA de ontem do Gladson no ac24horas trouxe uma única novidade, a de que, além do secretário Alysson Bestene; o nome da secretária Socorro Neri está no páreo para ser o vice da sua chapa. Quem acompanha este BLOG deve se lembrar que citei, ser o nome da Socorro, defendi por importantes setores palacianos.

NINGUÉM ESPERAVA

GLADSON já tinha deixado o mundo político estupefato, quando contrariando todas as lógicas apoiou a Socorro Neri para a PMRB. E, na campanha ambos se tornaram próximos, fato que o levou a lhe nomear secretária de Educação. O surgimento do nome da Socorro como vice está dentro deste contexto.

PROBLEMA A RESOLVER

O PSD tem um problema a resolver na sua chapa de candidatos a deputado estadual. Tem 42 nomes relacionados, para apenas 25 vagas.

FRASE MARCANTE

“Errar é humano. Culpar outra pessoa é política.” Hubert H. Humphrey.