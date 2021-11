Prefeitura interdita hoje (23) ponte do Judia para reforma geral

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), vai interditar, nesta terça-feira, 23, a ponte que fica sobre o Igarapé Judia, entre os bairros Canaã e Belo Jardim I.

De acordo com o engenheiro Álvaro Vicente, da EMURB, a ponte passará por uma reforma geral, inclusive com a mudança de sua estrutura. Ele informou que durante as obras haverá um desvio no local exclusivo para o tráfego de bicicletas e trânsito de pedestres. Já automóveis, motocicletas e outros tipos de veículos deverão utilizar o acesso existente num ramal nas proximidades.

Ele informou, também, que a obra tem a previsão de ser concluída no prazo de trinta dias e pediu a compreensão das pessoas que utilizam a ponte.

“Sabemos que haverá transtorno para a população, mas os serviços de reforma têm o objetivo de garantir o acesso, com segurança, das pessoas que necessitam transitar no local diariamente”, concluiu Álvaro.