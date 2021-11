O confronto político entre o senador Márcio Bittar (PSL) e o ex-governador Jorge Viana (PT) terá novos capítulos essa semana. Jorge Viana deu a primeira cacetada ao criticar e denunciar como “caso de polícia” o suposto orçamento secreto utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para comprar apoio do Congresso. Coisa que o PT também fez se utilizando de outra fórmula. Admitiu o próprio Jorge.

Jorge Viana é Lula até a medula; Márcio Bittar, um bolsonarista de carteirinha. Mas não é só isso. Está em jogo, na verdade, a vaga do Senado ocupada pela senadora Mailsa Gomes (PROGRESSISTA). Há menos de um ano das eleições e a tendência é a chapa esquentar ainda mais. Quem sabe, derreter.

Acertando Bittar, Bolsonaro e o orçamento, Jorge Viana sabe que atinge em cheio as pretensões de Márcia Bittar, sua concorrente nas urnas. Para o PT, Márcio poderá enfrentar Viana com partidos, estrutura e recursos, principalmente se ele convencer o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) a apoiar a ex-mulher. Márcio chega de Brasília hoje com munição suficiente para um novo tiroteio entre ele e o petista. Uma novela que só terminará às 17h do dia dois de outubro de 2022.

. Engana-se redondamente quem pensa que a população não acompanha toda a movimentação política para responder nas urnas.

. O povo sabe quem é quem no jogo do bicho!

. É o que pensa o governador Gladson Cameli.

. Missão Impossível 1: Gladson Cameli convencer a senadora Mailsa, Jéssica Sales, Vanda Milani e Alan Rick a desistirem do Senado.

. Missão Impossível 2: Apoiar o projeto do senador Márcio Bittar sem evitar um racha na sua base política.

. De uma coisa todos deverão ter em mente:

. Gladson vai se posicionar com a caneta na mão para conter qualquer rebelião, faz parte do jogo.

. A cúpula do MDB tem conversado com o vice-governador major Rocha (PSL); com certeza não é sobre o pesado inverno que vem pela frente.

. Rocha deverá disputar uma vaga na Câmara Federal; o Senado ou o Palácio Rio Branco.

. Pergunta de uma professora do interior na minha caixa de mensagens:

. Prefeitura, sindicato e igrejas podem ser utilizados por candidatos para fazer campanha eleitoral fora de época?

. Pode sim, professora!

. Nesse país, pode tudo!

. Não se preocupe maestra, acontece desde o Brasil colônia, depois império e depois república;

. A impunidade do Brasil é negociada, é regra entre os poderes.

. C’est la vie!

. Uns trocam o doce por amargo e o amargo por doce; chamam ao mal, bem e ao bem, mal.

. Segundo o google, nos últimos anos o escritor Dostoievski é o mais pesquisado no Brasil; uma verdadeira enxurrada de gente lendo o autor de O Idiota, Crime e Castigo, Memórias do Subsolo (o livro).

. Isto quer dizer que nem tudo está perdido!

. Bom dia, professora Gleiciane!