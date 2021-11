Assessoria de Comunicação da PMAC –

O Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), da Polícia Militar do Acre (PMAC), esteve ocupado nesta sexta-feira, 19. Pela manhã uma equipe da unidade interviu e salvou um homem de execução por criminosos, na cidade de Cruzeiro do Sul. À tarde, em Rio Branco, outra guarnição prendeu criminosos e apreendeu entorpecentes, durante averiguação de denúncia. Na noite do mesmo dia, em outro bairro da capital, o grupo atuou na prisão de um criminoso foragido da Justiça.

Em Cruzeiro do Sul, uma guarnição do GIRO foi informada pelo COPOM que indivíduos suspeitos de pertencerem a uma facção criminosa agrediram um homem e o sequestraram, possivelmente para executá-lo em local isolado. Com apoio de uma guarnição do trânsito, os policiais da unidade especializada o localizaram em uma área de mata, visivelmente abalado e parcialmente sem roupas. O homem relatou que os criminosos desistiram de matá-lo e fugiram ao perceberem a aproximação da polícia.

Em Rio Branco, os policiais foram empenhados para verificar uma situação de tráfico de drogas no bairro Cidade do Povo, em um local já conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes. A guarnição observou que um indivíduo suspeito fugiu e se escondeu em uma casa onde funcionava uma “boca de fumo”. Com ele foi encontrada uma lata com 38 trouxinhas de oxidado de cocaína, e dentro da residência haviam mais dois indivíduos com materiais que seriam utilizados na dissolução química de entorpecentes.

Durante a noite, o grupo recebeu informações da Polícia Federal de que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto, consumindo bebida alcoólica em uma distribuidora no bairro Aviário, também na capital. Os policiais observaram o indivíduo, que apresentava sinais de nervosismo, e após abordagem verificaram que o homem estava com um mandado de prisão em aberto.

Todas as ocorrências foram encaminhadas às respectivas delegacias para os devidos encaminhamentos legais.