Mara Rocha diz que tentaram barrar seu voto por ser bolsonarista

A deputada Mara Rocha virou destaque nacional nos grandes veículos de comunicação durante a votação das prévias do PSDB, em São Paulo.

Ela acusa os tucanos de boicotarem seu voto, uma vez sendo aliada do presidente Jair Bolsonaro. Mara se posicionou duramente, falou alto e prometeu fazer revelações sobre as prévias.

“Amigos hoje foi a convenção do PSDB e até abril sou do partido e tenho direito ao voto. Quiseram me impedir por ser bolsonarista e por manifestar meu voto ao candidato opositor ao Dória. Exigi e exerci meu direto ao voto”, disse ela.

Assista: