Inscrições abertas para o Concurso de Vídeos Lei Maria da Penha

As inscrições para a 8ª edição do Concurso de Vídeos Lei Maria da Penha estão abertas a partir desta terça-feira (16) e vão até 10 de dezembro. O objetivo do concurso, organizado pela Secretaria da Mulher em parceira com o Banco Mundial e o Facebook, é incentivar a discussão sobre a violência contra a mulher entre jovens de diferentes comunidades e grupos sociais.

O tema desta edição é “15 anos da Lei Maria da Penha: como a educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres?”, em alusão ao 15º aniversário da Lei 11.340/2006 e à Lei 14.164/2021, que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

O concurso promove o debate e estimula o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e os mecanismos de assistência e de denúncias existentes contra violência doméstica, além de impulsionar a reflexão crítica entre jovens estudantes sobre prevenção e combate à violência contra a mulher.

Quem pode participar

Podem participar do concurso estudantes de ensino médio, devidamente matriculados em escolas públicas ou privadas, com idades entre 14 e 18 anos em todo o território nacional. Para se inscrever, os alunos deverão produzir vídeos em formato reels com o tema “15 anos da Lei Maria da Penha: como a educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres?”. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário específico e upload do vídeo.

Para dúvidas ou mais informações, acesse o Regulamento da 8ª edição do Concurso de Vídeos sobre a Lei Maria da Penha ou entre em contato por e-mail ou pelos telefones (61) 3215-8814, 8815 ou 8819.