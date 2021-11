Deracre realiza melhorias no Ramal do Polo em Rodrigues Alves

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) tem trabalhado no melhoramento do Ramal do Polo em Rodrigues Alves. A ação tem sido executada nesta semana e conta com a utilização de duas motoniveladoras, uma retroescavadeira e dois caminhões basculantes.

Máquinas do Deracre seguem avançando com trabalho no Ramal do Polo em Rodrigues Alves. Foto: Ascom/Deracre

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento de 4,5 quilômetros, com serviços de retirada de atoleiros, construção de saídas de águas pluviais e aplicação de camada de vegetal.

Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços beneficiam as famílias que vivem na localidade: “As famílias dependem desse ramal e agora durante o período do inverno o trabalho do Deracre tem sido intensificado e essa intervenção é um pedido do governador Gladson Cameli que tem garantido o apoio para essas famílias”.

Equipe do Deracre leva melhorias para os produtores agrícolas de Rodrigues Alves. Foto: Ascom/Deracre

O gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, afirmou que a iniciativa garante a mobilidade no ramal, bem como fortalece o escoamento de produtos agrícolas.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.