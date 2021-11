Foragido da Justiça do Acre é preso em Roraima após roubo de celular

PCRR –

Uma investigação para esclarecer a autoria do furto de um telefone celular, resultou na prisão de um foragido, de 22 anos, do estado do Acre. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Civil.

Contra ele estavam abertos dois mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. A ação foi executada por agentes da Seção de Investigação e Operação (SIOP) do 2º Distrito Policial (DP).

De acordo com informações prestadas pelo diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), delegado Fernando Olegário, a vítima do furto de um celular procurou o 2º DP para registrar o crime, que ocorreu no dia 4 deste mês.

A pessoa que estava em posse do aparelho chegou a responder a mensagem enviada por meio de um aplicativo e disse que devolveria o aparelho mediante a transferência de um dinheiro via pix.

Quando os agentes tiveram a identificação do suspeito do crime confirmada, eles diligenciaram e conseguiram localizar a residência da pessoa em Boa Vista. Durante as investigações, a equipe do 2º DP tomou conhecimento de que o homem possuía dois mandados de prisão pelo Estado do Acre.

“A nossa equipe fez contato com a equipe da Inteligência da Polícia do Acre, que mandou toda a qualificação dele e cópia dos mandados de prisão. Com isso, tomamos conhecimento de que o homem estava trabalhando em uma fazenda na Região do Rouxinho, no município de Mucajaí, onde o localizamos e prendemos”, disse Olegário.

Ainda conforme o delegado, o suspeito disse que comprou o telefone celular de um desconhecido na rua, mas não soube dizer quem é essa pessoa e nem o endereço. Ele foi indiciado pelo crime de furto em relação ao telefone celular, que foi apreendido e restituído ao proprietário. Os policiais cumpriram os dois mandados de prisão contra ele.

“Comunicamos à Justiça sobre o cumprimento do mandado de prisão contra ele e também a Polícia Civil do Acre. Ele foi apresentado na Audiência de Custódia na manhã desta sexta-feira e deve ser encaminhado ao Sistema Prisional, ficando à disposição da Justiça do Acre, devendo ser recambiado àquele Estado”, completou o diretor.