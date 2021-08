Valor médio do diesel já chega a R$ 4,829 no Brasil. No Acre é R$5,77

Os preços médios mais altos foram encontrados na Região Norte, onde o diesel comum esteve a R$ 5,035, e o diesel S-10, a R$ 5,095. No Sul, os valores mais baixos por litro foram registrados: o tipo comum foi comercializado a R$ 4,471, e o tipo S-10, a R$ 4,495.

No Acre, o diesel comum mais caro do País foi encontrado, a R$ 5,777. Já no Paraná, o preço médio mais baixo foi registrado pelos postos, a R$ 4,414. O cenário no recorte por estado é o mesmo para o diesel S-10, comercializado nos postos acreanos a R$ 5,699, e nos postos paranaenses, a R$ 4,418.

No Ceará, os maiores aumentos dos preços médios foram registrados, de 1,22% no caso do diesel comum, e de 1,11% do tipo S-10. Em nenhum estado brasileiro houve recuo na comparação com o fechamento de julho.

Rafael Brusque – Blog do Caminhoneiro