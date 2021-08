Livro de Alceu Ranzi fala da necessidade de estudar os geoglifos do Acre

O pesquisador Alceu Ranzi está divulgando seu mais recente livro, “Geoglifos do Acre: Passado profundo”, que fala sobre os sítios arqueológicos encontrados na região Sul do Amazonas e em parte do leste acreano.

O livro está à venda na Livraria Paim, em Rio Branco, e resume décadas de pesquisas sobre essas misteriosas construções que datam de milhares de anos.

Os geoglifos são estruturas geométricas escavadas na terra, em formato de quadrados, retângulos ou círculos.

Atualmente, os estudos estão parados. Em parte por conta da pandemia, que forçou a suspensão das pesquisas -mas a proposta de Alceu Ranzi é manter a divulgação. “A idéia foi escrever um livro com linguagem acessível para todos. Um livro de divulgação da ciência”, confirmou o pesquisador.

Os estudos apontam que eles teriam sido construídos por civilizações que ocuparam o sul da Amazônia, antes da formação da floresta e seriam usados para cerimônias e rituais religiosos. Só no Acre, existem 800 catalogados pelos pesquisadores.

(Com G1)