O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou durante os dias 5 e 6 de agosto a ação itinerante de consultas ortopédicas em Plácido de Castro, que contou com total apoio da gestão municipal. Em dois dias foram atendidos 137 pacientes.

Os pacientes foram previamente regulados, sendo classificados por ordem prioritária. As consultas foram realizadas no Hospital Manoel Marinho Monte.

A ação itinerante de consultas ortopédicas ofertou raio-x e, caso o paciente fosse encaminhado por o serviço, já voltaria logo em seguida para o atendimento com o médico.

Após as consultas, os pacientes que receberam indicação para tratamento foram encaminhados via regulação à Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).

“Devido ao grande número de consultas de ortopedia que ficaram represadas em razão da pandemia de Covid-19, atualmente, Plácido de Castro tem cerca 297 pessoas aguardando consulta com médico ortopedista. Essa é uma forma de darmos vasão à essa fila”, explicou a diretora de Unidades Próprias da Sesacre, Jiza Lopes.