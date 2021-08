Governo anuncia pacote de obras e atenção especial a Porto Acre

A equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) esteve esta semana em Porto Acre, para uma reunião com o prefeito do município, Bené Damasceno. O encontro tratou sobre a realização de várias obras previstas para a cidade.

Entre as ações acordadas estão a conclusão da Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA); reforma nas delegacias do centro da cidade e da Vila do V; reforma da Rodoviária Municipal; do Centro Cultural e reforma do box da Polícia Militar (PM). Além disso, cerca de 2 mil metros de ruas serão pavimentadas, incluindo as rotatórias da Vila do Incra e Vila do V.

De acordo com Cirleudo Alencar, titular da Seinfra, a realização da agenda foi um pedido do governador Gladson Cameli, que tem buscado alcançar cada município do Estado com novas obras para o benefício da população. A previsão é que na próxima semana as ordens de serviços das obras sejam assinadas.

“Porto Acre possui várias particularidades, é um lugar que precisa de atenção especial e o governador é sensível a isso, visitamos os prédios públicos do Estado no município, as áreas públicas. O prefeito está cuidando da cidade e tem uma visão de desenvolvimento muito boa para essa regional que possui cinco vilas”, ressaltou Alencar.

“Quero agradecer ao governador e sua equipe que vieram visitar o município e conheceram a nossa realidade de perto, acredito que teremos uma boa parceria e iremos alavancar muitas obras no município, beneficiando a nossa população”, destacou o prefeito Bené Damasceno.