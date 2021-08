Petição quer derrubar PL que pode extinguir Parque do Divisor

SOS Amazônia

A meta da petição é chegar a cem mil assinaturas virtuais, que serão encaminhadas ao poder público para vetar o Projeto de Lei 6.024/2019 enquanto ainda tramita na Câmara dos Deputados. Alinhado a interesses econômicos sem qualquer responsabilidade socioambiental, o PL é um atentado à biodiversidade, à sustentabilidade na Amazônia e à sobrevivência de povos tradicionais.

De autoria da deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC), o PL 6.024 pretende extinguir o Parque Nacional da Serra do Divisor e reduzir os limites da Reserva Extrativista Chico Mendes. Se aprovado, áreas pontuais de três municípios acreanos serão retiradas da Resex Chico Mendes e ficarão disponíveis à especulação fundiária. Na Serra do Divisor, a extinção do Parque Nacional ocasionará graves impactos socioambientais na região, com danos irreversíveis à biodiversidade e às populações tradicionais.