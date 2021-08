Pesquisa diz que home office aproximou pais e filhos na pandemia

Uma pesquisa realizada pela Ticket, marca de benefícios da Edenred Brasil, revelou que 91% dos respondentes do sexo masculino consideram que a fase de isolamento social e home office os aproximou de seus filhos. Os outros 9% afirmaram que não houve mudanças nesse sentido. Quando questionados se estavam mais sobrecarregados com a rotina durante o período, 64% dos homens responderam positivamente.

“O trabalho remoto foi também um desafio para os pais, que precisaram conciliar as atividades profissionais e os cuidados com a família. Ao mesmo tempo, trouxe uma série de benefícios, e a aproximação entre os membros da família foi um dos principais”, comenta José Ricardo Amaro, Diretor de Recursos Humanos da Ticket. “É um fator que o RH das empresas precisa levar em consideração no processo de retomada das atividades presenciais. A readaptação precisa ser gradual e estrategicamente planejada”, completa.

Entre os homens que disseram que estão mais próximos dos filhos, 3% possuem entre 19 e 24 anos, 31% têm idade entre 25 e 34 anos, 43% revelaram ter entre 35 e 44 anos, já 4% entre 55 e 59 anos e 2% possuem menos de 18 ou mais de 60 anos. A pesquisa foi realizada com mais de 800 pessoas.

