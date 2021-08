Cidade de RO faz consulta pública para decidir se corta castanheira

A Secretaria de Meio Ambiente de Ariquemes, cidade a 204 kms ao Sul de Porto Velho, abriu consulta pública para decidir sobre o futuro de uma castanheira, na Praça da Vitória, região central.

Segundo a Pasta, a cidade de Ariquemes possui uma Castanheira (Bertholletia excelsa) plantada antes da existência da Secretaria de Meio Ambiente.

A castanheira, com aproximadamente 20 anos, produz ouriços (frutos) anualmente, cujo peso atinge em média 750 gramas, e que caem no período de outubro a janeiro. A árvore da praça da Vitória, já conta com aproximadamente 13 ouriços.

Diante desse risco, no ano de 2019 foi construído pela prefeitura um aparato para amenizar o impacto, caso houvesse uma queda de frutos. Na ocasião foi construído um pergolado coberto com tela de arame galvanizado, mas mesmo com essa obra o efeito não foi o esperado, sendo que na última safra, durante a queda de um ouriço, houve rompimento da tela.

No ano de 2020 foi então executado o isolamento físico com cerca, também sem eficácia desejada.

“A Sema destaca que a espécie não é adequada para arborização urbana, conforme recomenda o manual de arborização urbana, devido as características do fruto ser pesado e haver a desrama natural – queda natural e inesperada de galhos”, diz a prefeitura, em nota publicada em rede social.

Segundo a nota, o Conselho Municipal de Meio Ambiente o Departamento de Engenharia Ambiental da Sema apontaram como alternativa, a substituição da castanheira para sanar o problema, visando a preservação da integridade física e a segurança dos transeuntes usuários da praça, os quais podem até vir a óbito em caso de serem atingidos por galhos ou frutos (ouriço).

“Diante disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quer saber a sua opinião: Você concorda com a substituição da castanheira por outra espécie que seja segura para os cidadãos que utilizam a praça?”, questiona a Pasta.

Interessados em responder à questão podem acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7xIUJFLNjMJAmjw1nFmj05xD4zjbVA_udEhY5wBW1aDuG8w/viewform