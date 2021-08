Polícia Militar apreende entorpecentes no Tucumã, em Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma Equipe policial do 1° Batalhão de Polícia Militar apreendeu entorpecentes e prendeu um indivíduo que realizava tráfico de drogas no bairro Tucumã. O fato ocorreu nesta quarta-feira, 4 de agosto.

Os militares observaram a movimentação de um indivíduo que se deslocava para as proximidades do “pinicão”e retornava com objetivos. Ao ser abordado, foi encontrado com o homem 35 trouxinhas de cocaína, 06 tabletes de maconha e 01 de skunk e uma pequena quantia em dinheiro.

Os policiais conduziram o envolvido à delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos, para que fossem tomadas providências sobre o caso.