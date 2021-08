Avança recuperação de máquinas agrícolas para aquecer a produção

Desde o início do governo de Gladson Cameli, a Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa) está empenhada em recuperar máquinas do Estado que foram cedidas a produtores. Primeiro foi feito um trabalho de localização em diversas propriedades rurais. Posteriormente, as máquinas e implementos foram recolhidos para serem totalmente recuperados.

Na gestão do secretário Nenê Junqueira, a Sepa acelerou o processo. Desde abril, foram reformados 60 equipamentos, entre máquinas pesadas, tratores, caminhões implementos, conforme a determinação do governador. “Com três equipes em campo, fizemos um trabalho de localização e passamos a recolher esse maquinário público”, disse ele.

A vantagem é que todo o equipamento passou por manutenção e reforma para ser entregue novamente aos produtores dentro de um plano de gestão do agronegócio. “Montamos uma oficina mecânica na Sepa e essas máquinas, depois de recuperadas, voltam aos produtores documentadas, por meio de associações agrícolas e cooperativas. A vantagem é que os produtores estão pegando máquinas totalmente revisadas e os implementos arrumados, para desenvolver os seus trabalhos. No passado era o contrário, os produtores tinham que reformar as máquinas por conta própria e descontavam em horas de trabalho”, explica Junqueira.

Nenê Junqueira antecipou que, até novembro, o governo terá R$ 70 milhões em recursos para comprar novas máquinas e implementos para distribuir aos produtores.

“Os recursos são oriundos de emendas parlamentares que estão em processo de licitação. O problema é que no mercado brasileiro, no momento, não há máquinas disponíveis para venda. É preciso esperar numa fila para adquirir esses equipamentos. Mas o que tiver no mercado disponível iremos comprar. Esses novos equipamentos devem começar a chegar ao Acre até o fim de novembro”, relata o secretário.

Aquecimento do agronegócio

Para o titular da Sepa, as máquinas e implementos recuperados, mais a chegada dos novos, deverão aquecer a produção agrícola no estado.

“Poderemos atender um grande número de pequenos, médios e grandes produtores que no passado não estavam sendo atendidos, porque não tinham máquinas na Sepa. Muitas estavam em mãos de particulares, que se consideravam donos dos bens públicos. Chegavam até mesmo a alugar para terceiros os equipamentos. Recolhemos tudo e agora vamos poder atender um número maior de produtores em todo o estado. Sempre com o cuidado de entregar equipamentos em pleno funcionamento para os produtores. Isso sem dúvida irá se refletir no aumento da produção agrícola”, afirma Junqueira.