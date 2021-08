O primeiro vice-presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Celestino de Oliveira, a convite, reuniu-se, na última semana de julho com o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Gustavo Montezano.

Durante o encontro, foi discutido o aporte para mais investimentos centralizados na Região Norte, bem como uma maior viabilidade no acesso aos recursos do BNDES pelos empresários.

Ao final da reunião, o vice-presidente Celestino de Oliveira parabenizou a atual gestão pela condução do banco, que vem apresentando resultados expressivos, onde, de acordo com o balanço do ano de 2020, atingiram um lucro recorde de R$ 20,7 bi.

“Isso demonstra clareza, responsabilidade e seriedade na condução do serviço público.” disse o vice-presidente.