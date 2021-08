Presa dupla que tocava o terror com espingardas em Santa Rosa

Assessoria de Comunicação da PMAC

A Guarnição do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) apreendeu na noite desta sexta-feira, 30, três armas de fogo, no município de Santa Rosa do Purus. Duas pessoas foram presas, durante a ação policial.

As prisões ocorreram após levantamento de informações dos militares, a respeito de dois cidadãos que estariam portando armas de fogo e ameaçando populares. A equipe policial conseguiu realizar a abordagem e apreender duas espingardas e uma arma de pressão alterada para calibre 22, municiadas.

Os militares deram voz de prisão a dupla e a encaminhou a Delegacia da Cidade, para as medidas cabíveis ao fato.