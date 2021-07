Porto Acre e Senador Guiomard exaltam parceria com Governo do Estado

O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta quarta-feira, 28, na Casa Civil, a visita dos prefeitos de Porto Acre, Bené Damasceno, e de Senador Guiomard, Rosana Gomes.

Ele aproveitou para reafirmar as parcerias do Estado com as prefeituras, principalmente nas ações de infraestrutura que envolvem as novas máquinas pesadas adquiridas pelo governo e que já estão fazendo a diferença nos municípios.

Bené Damasceno destacou pontos importantes do município, como a aplicação de emendas parlamentares de quase R$ 10 milhões com participação do governo do Estado no Ramal Tocantins. Além da entrega de patrulhas para a prefeitura, a ordem de serviço para o início da construção de uma rampa no Rio Acre e o término da obra na Estação de Tratamento de Água do município.

“Nós só temos que agradecer ao governador por essa parceria. Estamos juntos. Sou um soldado lá no nosso município e quero dar continuidade ao trabalho que o governador tem demonstrado. Ele foi um grande lutador e, com o trabalho dele, fez com que tivéssemos uma passagem branda por essa crise na saúde”, conta o prefeito de Porto Acre.

A prefeita de Senador Guiomard também relatou a importante parceria que tem sido firmada na destinação dos maquinários, com boa parte sendo entregue já nesta quarta à prefeitura. O governador também se comprometeu a encaminhar uma patrol e um trator de esteira para benefícios dentro do município.

Recebendo todos amigavelmente, o governador reforçou: “Aqui o nosso objetivo é trabalhar para o povo do nosso Acre. Estamos estendendo o braço para nossas prefeituras para somarmos esforços e chegar a resultados muito melhores para nossa população que não conseguiríamos sozinhos. Adquirimos novas máquinas, estamos entregando, além de uma série de obras em todo o estado”.