A safra acreana de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 131,7 mil toneladas em 2021, de acordo com a estimativa de junho do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgada no último dia 8 pelo IBGE. Pelo quarto mês consecutivo, há aumento na estimativa. Conforme a estimativa de junho, a produção deste ano deve ser 35,6% superior a de 2020, que alcançou 97,1 mil toneladas. Em relação à estimativa de maio, houve aumento de 7,1 mil toneladas (5,7%).

Os maiores aumentos no ano são oriundos da soja (133,5%), milho 2ª safra (133,5%) e milho 1ª safra (13,4%). Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Para mais informações sobre a economia do Acre, acesse forumdoacre.org.br/observatorio.