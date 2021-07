Mutirão de fim de semana imuniza quase 3,6 mil em Rio Branco

Foi com o objetivo de potencializar o avanço da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou nos dias 23 e 24, dois mutirões da Caravana da Vacinação, que atendeu o público de 20 anos ou mais, chegando a aplicar 3.592 doses da Pfizer.

Os mutirões foram realizados na Cidade do Povo, na Escola Cívico-militar Wilson Barbosa e funcionando das 8 às 16h, e na Biblioteca Pública, no Centro das 8 às 20h.

“As ações de vacinação contra a Covid-19 tem sido prioridade nesse período pandemia, a iniciativa trata-se de uma determinação do governador Gladson Cameli, que não vem medindo esforços e recursos para o enfrentamento do vírus, nossa próxima missão da Caravana da Vacinação será nos municípios, nossa equipe técnica já está se organizando para realizar os mutirões”, enfatiza a Secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano.

No município de Porto Acre a equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, também esteve realizando a campanha de imunização contra a Covid-19, ao total 339 doses foram aplicadas.

“Tivemos a realização das vacinas, na Vila do Caquetá localizado no município de Porto Acre, com a presença do PNI estadual que sempre está presente em nossas ações do saúde itinerante em parceria com o município, foi ofertado vacinas para Covid-19, de rotina e para influenza, assim mais de 300 doses foram realizadas”, afirma a coordenadora do saúde itinerante Rosemary Fernandes.

Confira o balanço da Caravana da Vacinação.

Em Rio Branco:

Dia 23/07/2021

Biblioteca Pública – 1. 584 doses aplicadas

Cidade do Povo – 502 doses aplicadas

Dia 24/07/2021

Biblioteca Pública – 1.272 doses

Cidade do Povo – 234 doses

Total do dia 23/07 – 2.086 doses

Total do dia 24/07 – 1.506 doses

Total Geral – 3.592 doses aplicadas da Pfizer.