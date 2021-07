O governo do Acre tem investido na preservação e manutenção dos espaços públicos em todo o estado. Em Sena Madureira, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra) está prestes a concluir as obras de reforma da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do município. A previsão para a conclusão é que ocorra até o final deste mês de julho.

A equipe da Seinfra realizou uma visita técnica na obra nesta terça-feira, 20, e também participou de uma agenda governamental, acompanhando o governador Gladson Cameli que está realizando uma série de ordens de serviço e entregou materiais no município.

“Estamos abrindo novas frentes de trabalho com obras em todos os municípios. Em Sena Madureira vamos concluir uma obra de reforma na agência da Sefaz da cidade. O governador tem priorizado o bem-estar do servido público, garantindo melhores condições de trabalho, garantindo também um melhor atendimento à população”, destacou o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.