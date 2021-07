Acre recebe lote para tratar 4 pacientes com câncer de pulmão

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Assistência Farmacêutica (Daf), recebeu uma doação ofertada pelo Fundo Estadual de Saúde de Aracaju/SE de 20 ampolas do medicamento Pembrolizumabe 25mg/ml solução injetável, que é indicado principalmente para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. De imediato, a quantidade de medicamento irá beneficiar quatro pacientes em tratamento no Acre.

O medicamento que será doado para a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), trata-se de uma substância que está sujeita à destruição, decomposição ou mudança em resposta ao calor, elevando a complexidade da logística para garantir as propriedades e ação farmacológica do medicamento, sendo imprescindível a agilidade no transporte.

“É uma grande satisfação, uma alegria imensa receber esses medicamentos que irão beneficiar os pacientes, que passarão a ter um tratamento mais moderno com melhor eficácia e menos toxidade”, destaca o diretor de assistência do Unacon Rafael de Carvalho Teixeira.O medicamento Pembrolizumabe 25mg/ml solução injetável é indicado principalmente para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) metastático não tratado anteriormente, cujos tumores expressam PD-L1 com pontuação de proporção de tumor (PPT) ≥ 50%, conforme determinado por exame validado e que não possuam mutação EGFR sensibilizante ou translocação ALK.