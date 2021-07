Salário dos servidores de Rio Branco entra na conta sexta, 23/7

A Prefeitura de Rio Branco anunciou que depositará na conta dos servidores o salário referente a julho nesta sexta-feira, 23 de julho.

De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Cid Ferreira, com o pagamento dos salários dos trabalhadores serão injetados cerca de R$ 30 milhões (em decorrência do pagamento da segunda parcela da bonificação dos fiscais de tributos) na economia local.

“A antecipação de salários faz parte da política de valorização dos servidores implementada desde o início da atual gestão municipal, e da promessa do prefeito Tião Bocalom de proporcionar dignidade aos trabalhadores”, explicou Cid Ferreira.