Bocalom diz que Rio Branco será a capital mais limpa da região Norte

O prefeito de Rio Branco diz que Rio Branco será a capital mais limpa da região Norte com operação que a prefeitura iniciou nesta quarta-feira (21). Quando assumiu, relatou Bocalom, a cidade tinha 12 equipes e atualmente são 20 grupos com cerca de 600 trabalhadores no total.

“Isso significa que vamos acabar com essa história de ´operação verão´. Temos de limpar a cidade os 365 dias do ano”, afirmou.

Seu modelo é a cidade de Curitiba, a qual, segundo ele, desde os anos 1980 é referência em limpeza urbana.

Ele numera os espaços que devem ser atendidos: só em vilas são 16, diz ele. Há moradores que ao ver o processo de limpeza em sua comunidade questionam o porquê de não estar pagando IPTU.

“Além disso, dentro de 90 dias a cidade estará totalmente iluminada. Queremos cidade limpa, bonita, organizada”, garante. Ele ressalva que nem todas as ruas serão asfaltadas.