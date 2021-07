Sesc lança edital de credenciamento para Artes Visuais 2021

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, abre edital de credenciamento para compor pauta 2021 em Artes Visuais pelo projeto Calenarte, no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2021, com a finalidade de selecionar propostas artísticas, para exposições no salão de exposição do Sesc Centro.

O edital de credenciamento contemplará propostas de exposições artísticas na linguagem de Artes Visuais, assim como propostas de exposições, oficinas e palestras adequadas aos espaços com temáticas híbridas, propostas com conceito voltado preferencialmente aos temas: Sustentabilidade, Interculturalidade, Acessibilidade Cultural e Arte Contemporânea.

As propostas de oficinas, palestras e demais ações educativas devem ser submetidas juntamente com a proposta de exposição, com carga horária de 20h/aula de oficinas, para formação aos trabalhadores do comércio, bens, serviços e turismo, seus dependentes e público em geral.

As inscrições são gratuitas e serão efetuadas no período de 22 de julho a 10 de agosto de 2021. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetivadas somente via internet, por meio do preenchimento de ficha on-line, disponíveis no portal do Sesc,.