O estudante do Instituto Federal do Acre (Ifac) Anderson dos Anjos participou do 7º Salão Hélio Melo, realizado em abril, sendo um dos artistas premiados. O jovem que estuda no ensino médio técnico em Edificações, no campus Rio Branco, participou do evento com a obra “Por do Sol”. O salão apresentou obras com técnicas e temas variados de artistas de todo o estado. O vernissage foi realizado online, sem visita presencial e pode ser conferido no perfil do Instagram da Associação.

“Minha primeira vez no salão em meio a tantos artistas com trabalhos excepcionais. Nunca imaginei que seria capaz de chegar onde cheguei. Fico bastante grato aos organizadores do evento que fizeram esse trabalho incrível, reunindo pessoas de todo o nosso estado em um movimento da nossa arte local. Também sou grato a todos os que me apoiaram, eu agradeço a todos por estarem comigo, de coração. Viva ao nosso querido Hélio Melo”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Anderson participou do projeto de Extensão de pintura em aquarela coordenado pelo professor e artista plástico, Uéliton Santana. Atualmente, ele participa do projeto Arte em Ação II, também coordenado pelo professor Ueliton. O projeto consiste em oficinas gratuitas de técnicas de pintura.

Segundo o estudante, ele já desenhava antes de entrar no Ifac, mas a partir do incentivo dos professores e da participação no projeto de arte, aprendeu mais técnicas e começou a pintar aquarelas. Em fevereiro de 2020, o jovem artista realizou sua primeira exposição individual de aquarelas durante a semana de volta às aulas no Ifac. O trabalho de Anderson pode ser conferido na página instagram.com/anderson_artista.

Sobre o evento

O 7º Salão Hélio Melo foi realizado pela Associação dos Artistas Plásticos do Acre (Aapa) e financiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, através da Fundação de Cultura Elias Mansur e do Governo do Estado do Acre.

Iniciado em 2004, o evento já é consolidado no calendário cultural do estado e reúne artistas de vários municípios, com propósito de difundir as artes visuais do Estado do Acre, dando oportunidade aos artistas de mostrarem suas produções mais recentes.

Com informações da Coordenação de Arte e Cultura