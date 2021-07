Os presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Erick Venâncio, da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas (CDAP), Viviane Santos, e a vice da CDAP, Gicielle Rodrigues, reuniram-se na segunda-feira, 20, com membros da Superintendência da Polícia Federal no Acre (PF-AC) para tratar de diversos assuntos. Durante o encontro, eles solicitaram ao órgão federal maior agilidade no acesso aos inquéritos e no atendimento prestado aos advogados no estado.

O encontro contou com a participação do corregedor-geral da PF, Rildo Rodrigues Lima, e do delegado do Núcleo de Disciplina, Renan Donato de Aquino. Vivianes Santos destaca que atualmente os operadores do Direito enfrentam algumas dificuldades de acessos aos autos relacionados ao trabalho da instituição dos clientes, já que há grande demora na análise e aprovação dos requerimentos de liberação do acesso aos inquéritos por parte dos delegados que atuam em todo Acre.

“Além disso, também pedimos o reforço no atendimento aos advogados durante o acompanhamento de operações policiais; resguardo do sigilo de procedimento de entrevista reservada com o cliente, conforme previsão do Estatuto da Advocacia; e a criação de uma sala de apoio para a advocacia dentro da sede da PF em Rio Branco. Parte dos pleitos foram acolhidos pelo corregedor e o delegado presentes no encontro. Esperamos que essas resolutividades sejam dadas à classe o mais rápido possível para concretizar as melhorias necessárias”, disse Viviane.

De acordo com o presidente da Seccional Acre, essas são demandas importantes para que os advogados consigam executar as demandas relacionadas à Polícia Federal de forma plena e eficiente. “Foi muito perceptível a boa vontade dos membros do órgão policial de colaborar conosco em relação às questões postas na mesa. Isso nos anima porque demonstra que os pontos essenciais para melhorar a rotina de trabalho dos colegas serão executados pelo órgão. Agradeço a receptividade da PF”, finalizou.