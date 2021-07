O Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Pedro Longo, disse nesta quinta-feira (15) que no primeiro semestre de 2021 foram aprovados mais de 50 projetos.

Ele diz que tudo o que foi pactuado com o pessoal do cadastro de reserva está sendo cumprido, sustentando que em breve será publicado edital convocando outros e realizado a sobreposição dos remanescentes ao Corpo de Bombeiros.