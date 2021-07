Neném e Cadmiel trocam farpas por causa da Concha Acústica

O deputado Neném Almeida disse nesta quinta-feira (15) que toda sua família mora no bairro da Cadeia Velha, próximo ao Terminal Urbano, em Rio Branco, e que esteve no Parque da Maternidade para ver se a Concha Acústica estava pronta ou não.

“Não está pronta”, disse, rebatendo o colega Cadmiel Bonfim, que disse estar pronta a Concha.

Neném também discorreu sobre o não pagamento do governo a Protege, que presta serviço de vigilância para a Secretaria de Saúde.

“Até agora não caiu um centavo na conta da empresa. Disseram que ia pagar”, disse.

Neném também pediu pela convocação dos remanecescentes do cadastro de reserva da PM.

Mais tarde, Neném Almeida respondeu mais uma vez ao colega Cadmiel Almeida, que o mandou descer do carro para ver melhor a situação da Concha Acústica. “Convido a você ir lá e fazer fotos para ver quem está falando a verdade”, disse.

Cadmiel disse que a Concha está reformada e pronta para ser inaugurada mas permanece com tapume para evitar depredação neste período em que não é recomendável ter aglomeração.