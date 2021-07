O deputado Jenilson Leite disse nesta quinta-feira (15) agradeceu e parabenizou os colegas pelo trabalho no primeiro semestre, considerado bastante produtivo.

“Passamos por momentos críticos e esta Casa procurou mediar e ajudar, apoiar as pessoas com esforço de todos os deputados”, disse.

Segundo ele, mais de 10% dos que morreram na pandemia eram servidores da saúde no Acre.

Os servidores que continuam lutando merecem que o governo e a Aleac possam apoiá-los, diz o deputado.

Ele discorreu sobre os ganhos que puderam ser dialogados em favor dos trabalhadores da saúde. “Estamos avançando na vacinação e já temos quantidade importante imunizadas por 1ª dose ou por contato com o vírus. Apesar disso, com a circulação de novas variantes casos de pessoas com complicação nos pulmões tem surgido”, disse.