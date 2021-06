Meta é atender 500 mil camioneiros com cartão saúde no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde do Homem e do Departamento de Atenção Primária em Saúde (Daps), firmou parceria com o Ministério da Saúde (MS), em um acordo de cooperação com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e a Confederação Nacional de Transporte (CNT), para distribuição de exemplares do Cartão Saúde do Caminhoneiro.

A ação teve início na manhã desta quarta-feira, 9, e ocorreu na sede da Suframa, situada na BR-364, em Rio Branco. O objetivo é garantir a distribuição de 500 mil exemplares do cartão, destinado a motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas, para que, ao acessarem as unidades de Atenção Primária em Saúde (APS), tenham melhor acompanhamento do tratamento.

“A parceria é de suma importância para incentivar o cuidado à saúde dos caminhoneiros que, por conta de suas jornadas itinerantes de trabalho, encontram dificuldades de acessar os serviços da APS. Assim, o acordo para distribuição do cartão se apresenta como um instrumento facilitador de acesso à saúde para essa população”, afirmou o secretário da Atenção Primária do Ministério da Saúde , Rafael Câmara.

A responsável pelo Núcleo de Saúde do Homem, Rejane Maciel, afirma que a parceria com o Ministério da Saúde é estratégica para fortalecer a rede de cuidados a esses profissionais, que são essenciais para o desenvolvimento do Brasil.

“Como passam a maior parte do tempo nas rodovias, eles [os caminhoneiros] têm mais dificuldade de cuidar da saúde. Por isso, é muito importante uma política de saúde que os privilegie e tenha um cuidado especial com eles. As equipes das nossas 157 unidades estão sendo preparadas para distribuir os cartões e orientar esses trabalhadores da melhor maneira possível” enfatiza a chefe do núcleo.