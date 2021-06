Acre recebe 48.250 mil doses de Astrazeneca megaoperação de vacinação contra a Covid-19

Um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Acre nesta quarta-feira, 9, para ampliar à imunização dos grupos prioritários e iniciar a maior operação de vacinação desde o início da campanha, incluindo a população geral, de 18 a 59 anos, com decréscimo de faixa etária, já a partir da próxima semana. O Acre é o único estado que segue à risca o cronograma do Ministério da Saúde, cujo controle de armazenamento e distribuição é feito de forma a não faltar o imunizante para a segunda dose.

“Com as duas últimas remessas que recebemos, juntando os dois laboratórios, totalizaremos em 57 mil doses para iniciar a vacinação da população geral, por faixa etária, começando com o público de 55 a 59 anos e, posteriormente, decrescendo por grupo etário, de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos e assim sucessivamente, enquanto tivermos disponibilidade de doses”, destaca a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles.

A nova remessa, com 48.250 doses do imunizante Oxford/Astrazeneca chegou em um voo comercial no Aeroporto Internacional de Rio Branco, por volta das 14 horas. O lote foi recebido pelo secretário de Saúde, Alysson Bestene, que estava acompanhado do secretário de Comunicação do Estado, Rutembergue Crispim.

“O Ministério da Saúde mais uma vez cumprindo a etapa da entrega de vacinas, agora com um quantitativo importante na sequência do Plano Nacional de Imunização e também liberando essas doses para a população de modo geral. A gente fica muito feliz com essa nova fase de vacinação e, consequentemente, uma promessa do governador Gladson Cameli para que a gente avance cada vez mais, imunizando em massa a nossa população e prevenindo da Covid-19. Destacando que esse é um trabalho conjunto entre a Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e as secretarias municipais”, ressalta Alysson Bestene.

Com essas remessas, a vacinação no Estado avança, confirmando o esforço de toda equipe do governo do Acre e municípios, mesmo com as dificuldades de acesso e notícias falsas. Para auxiliar e ampliar a imunização, o Estado está com um ponto de vacinação localizado na Arena Acreana, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, seguindo o cronograma municipal.