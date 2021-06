Jonas Lima contra-ataca Nenê Junqueira: “me respeite” 

O deputado Jonas Lima rebateu nesta terça-feira (8) as declarações do secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira, a quem, diz ele, não deveria dirigir-se porque seu mandato foi concedido pelo voto popular.

“Secretário é hoje, não é amanhã”, disse Jonas Lima, reafirmando o teor de seu discurso na semana passada: as unidades da Sepa não funcionam no Vale do Juruá.

“Este deputado não ficou 20 anos mudo. Critiquei muito o governo de Tião Viana quando estava errado”, afirmou Lima, que é do PT. Ele elencou os alvos das críticas feitas contra o governo anterior.

“Acorde, meu filho”, disse Lima a Junqueira. “Me respeite. Fui eleito pelo povo”, vociferou o parlamentar petista.