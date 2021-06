Edvaldo pede reposicionamento das forças democráticas no Acre     

O deputado Edvaldo Magalhães fez nesta terça-feira (8) posicionamento político em relação ao momento atual do País e do Acre. “Temos a convicção de que é momento de as forças democráticas se reposicionem e se mobilizem tendo em vista a batalha vindoura”, disse.

Para ele, o tempo de ficar observando o jogo político esgotou-se.

Segundo ele, o galopante aumento da miséria no Acre e no País entre outras situações demandam esse reposicionamento.

“O PT recentemente delegou ao experiente Jorge Viana a tarefa de construir uma repactuação política do campo democrático. O PSB apontou o nome de Jenilson Leite para compor a chapa majoritária. O PSOl tem indicado o nome do advogado do Sanderson Moura. Novos nomes surgirão”, disse ele. “Mas precisamos iniciar o diálogo com a visão para amplos segmentos dos trabalhadores, economia, abertos a construção de uma plataforma que nos unifique”, completou.

Segundo ele, há uma briga fratricida entre Gladson e Rocha no governo. “O Acre precisa e merece muito mais”.

Há também uma inanição e incapacidade técnica para realizar os investimentos que o Acre demanda.

Ele lembrou que reapresentou projeto de lei proibindo corte de energia elétrica durante a pandemia. As famílais estão com mais dificuldade para sobreviver.