Longo quer vacinação paralela de prioritátios e população em geral no Acre  

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, disse nesta terça-feira (8) destacou o que considera avanços na pauta educacional do Acre. Aproveitando, ele cumprimentou a reeleição de Rosana Nascimento no Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e ressaltou as medidas anunciadas pelo governador Gladson Cameli para assegurar as políticas educacionais.

O trabalho remoto dos professores exige infraestrutura, bem como a implantação de uma plataforma para acompanhamento do desempenho estudantil.

Cerca de 80 escolas passarão por reformas, lembrou Longo, além da regularização do pagamento pela dedicação exclusiva.

O Líder citou todos os pontos assegurados pelo governador e os compromissos assumidos pela Secretaria de Educação, entre eles, o pagamento do auxílio-alimentação para o ano que vem.

Pedro Longo discorreu também sobre a vacina contra Covid-19 e pediu busca ativa aos que não tomaram a 2a dose. Em São Paulo, descobriu-se que a maioria não tinha condição de sair de casa.

“Temos milhares de doses estocadas, cerca de 97 mil já descontada a 2a dose”, disse, sugerindo vacinação paralela de grupos prioritários e população em geral. Ele pediu que governo e prefeituras acatem a sugestão.