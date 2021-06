O condutor de veículo automotor com prontuário registrado na base do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) não precisa mais agendar para comparecer à Unidade de Habilitação do órgão quando serviço pretendido for a abertura do processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A partir de agora, a solicitação pode ser realizada totalmente online, por meio da Plataforma de Autoatendimento do Detran, que entrou em funcionamento em abril de 2020 e já reúne aproximadamente 40 tipos de serviços de CNH, veículos e multas.

O cidadão que estiver logado por meio de seu acesso pessoal à plataforma deverá clicar em “Renovação de Exames”, preencher com os dados solicitados pelo sistema e atualizar informações pessoais como telefone, e-mail e endereço. No momento da solicitação, também é possível realizar alterações de dados, como incluir ou retirar um sobrenome ou optar pelo exercício de atividade remunerada, por exemplo.

“Desde o início da pandemia o Detran intensificou as ações de finalidade tecnológica para aprimorar os serviços no portal. Hoje é possível realizar quase todos os atendimentos ofertados em balcão por meio do Autoatendimento. Nossa ideia é proporcionar comodidade e rapidez, evitando ao máximo que o cidadão perca parte do seu tempo se deslocando, em filas, ou aguardando atendimento em nossas unidades”, diz Taynara Martins, presidente do Detran/AC.

Ao fim da solicitação, o interessado deverá emitir um boleto para pagamento da taxa de renovação e o formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), onde estará indicada a clínica para realização do exame médico e psicológico (obrigatório para condutores categorias C, D e E ou com observação de EAR). Após a emissão do formulário e pagamento da taxa, o cidadão deve realizar os exames e agendar atendimento para captura de foto e biometria, além da entrega do processo.

Os condutores com prontuários registrados em outras unidades da federação não poderão realizar o serviço utilizando a plataforma online do Acre. Quem precisa transferir a CNH nessa modalidade deve agendar atendimento presencial e comparecer à Unidade de Habilitação do Detran.

Além do serviço de renovação, a Plataforma de Autoatendimento também disponibiliza os serviços mais procurados no Detran, como a solicitação da CNH Definitiva, 2ª via de CNH e a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).