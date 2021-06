Servidores da educação começam a ser vacinados em Rio Branco

Começa nesta segunda-feira, 31, a 4° fase da vacinação em combate ao coronavírus.

Nessa fase, a vacinação será por faixa etária 3 iniciará em idade pessoas com 59 anos ou mais. Para receber a vacina é preciso fazer o cadastro em uma das unidades de saúde de Rio Branco.

Estão incluídos na 4° fase os seguintes grupos:

– Profissionais da Educação;

– Trabalhadores do Transporte Coletivo, Rodoviário Urbano e de Longo Curso;

– Caminhoneiros;

– Trabalhadores do Transporte Aéreo;

– Trabalhadores da Indústria;

– Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

– Pessoas em Situação de Rua;

– Forças Armadas;

– Povos e Comunidades o cadastro Tradicionais Ribeirinha.

Pontos de vacinação:

URAP Bacurau no Albert Sampaio

URAP Valdeisa Valdez, no Lot. Santo Afonso

URAP Claudia Vitorino, no Taquarai

URAP Eduardo Asmar, no Bairro XV

URAP Hidalgo de Lima, no Palheiral

URAP Rosângela Pimentel, no Calafate

URAP Vila Ivonete, na Antônio da Rocha Viana

URAP Roney Meireles, no Adalberto Sena

URAP São Francisco, no Vitória

Policlínica Barral e Barral no Tangará

Para ser vacinado com a segunda dose do imunizante, basta ir ao drive-thru, em frente ao 7° BEC.