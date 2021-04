Faço críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesse espaço. Portanto, me sinto no legítimo dever e na obrigação de defender sua posição em relação à CPI criada pela oposição no Senado para investigar responsabilidades da pandemia do coronavírus no Brasil.

Os governos do Amazonas, Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina comprovadamente desviaram recursos da União destinados ao combate à pandemia. Na esteira da corrupção, prefeitos em todo o Brasil fizeram o mesmo. No Acre, por exemplo, o MP e a Polícia Federal já investigam prefeituras que estariam envolvidas no desvio de recursos destinados a combater o coronavírus.

Qual é o objetivo da CPI? É responsabilizar agentes públicos pela pandemia e punir os corruptos ajudando a melhorar o Brasil. Sendo assim, por que que governadores, senadores, deputados federais, prefeitos, secretários municipais e empresários passarão ilesos?

Em uma CPI, “o pau que dá no Chico também tem que dá no Francisco”. Do contrário, será apenas uma CPI revanchista com gosto pizza como aconteceu em recente passado.

Quanto às besteiras que o presidente JB fala para provocar os adversários políticos e a imprensa, é parte do seu estilo grosseiro, tosco, bronco e rude, mas não precisa de CPI ou impeachment para removê-lo do cargo. Tem eleição em 2022! E mais: se a CPI focar só no governo federal, Bolsonaro pode sair fortalecido politicamente dessa lambança à brasileira.

“Brasília…uma prisão ao ar livre”. (Clarice Lispector)

Um fio de esperança

De acordo com o senador Márcio Bittar (MDB), ainda resta um fio de esperança de que o ex-prefeito Vagner Sales com toda a família venha a apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA). É mais fino que teia de aranha, mas é um fio.

O caminho era o PSDB

Na opinião de alguns deputados o melhor para a reeleição do governador Gladson Cameli seria ele se filiar ao PSDB. O PROGRESSISTA está muito congestionado impedindo a construção de alianças mais largas. O Senado, por exemplo, só cabe na chapa a senadora Mailsa Gomes que, inclusive, é a presidente da sigla. O vice também é de lá.

Vereadoras atuantes

Brasiléia parece ser um berçário de mulheres para a política. As vereadoras eleitas recentemente têm se destacado muito na atuação parlamentar. É o que se vê nas sessões da Câmara Municipal.

Mauro Sérgio

O professor Mauro Sérgio, secretário de Educação licenciado, é uma das pessoas mais íntegras que conheci na vida. Ao ir para o governo seu sonho era melhorar a Educação no Acre alcançando todos os municípios. É lamentável o desgaste que sofre por conta de erros de pessoas em quem tanto confiou. O preço do apoio político que se tem para chegar em um cargo tão importante.

Buracos na BR-317

A responsabilidade pela recuperação e manutenção da BR-317 é do governo federal. Portanto, seu melhoramento depende dos três senadores e dos oito deputados federais. O governador Gladson Cameli e os 24 deputados estaduais só podem reclamar.

. Definitivamente a ponte entre o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) o senador Sérgio Petecão e o vice major Rocha (PSL) foi dinamitada;

. E de quem é a culpa?

. Não é de ninguém porque na política e nas guerras todos os lados têm razão.

. Sinceramente:

. Um racha desnecessário porque havia espaço de poder para todos; era Rocha e Petecão esperarem o tempo certo, a vez.

. Talvez um dia, quem sabe, em outra encarnação!

. Só resta agora preparar os exércitos partidários para a batalha que virá em 2022 pelas vagas de governador, senador, oito deputados federais e 24 estaduais.

. Vou mais além:

. Haverá mudanças profundas nas bancadas federal e estadual?

. Lembrando Vinícius… a vida é a arte do encontro/ muito embora haja tanto desencontro pela vida.

. Está achando a vida complicada?

. Então vai ler “A paixão segundo G.H.” da Clarice Lispector; depois faz um artigo ou uma resenha de 30 linhas.

. Rapaz, o Dr. Jairinho matou o menino Henry Borel (de apenas 4 anos) de pancada e ponta pés; dói demais imaginar; dá uma agonia, um desespero…maldito! maldito!

. A mãe negligente, fria…quem poderá julgar o seu coração? Os homens? Deus?

. “Tu te condenas a ti próprio pelas tuas palavras e teus atos”, Jesus, chamado o Nazareno.

. Morreram 14 de Covid-19 ontem…abre tudo, arreganha, escancara mais!