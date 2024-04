Homem que matou parente de governador é preso em Marechal Thaumaturgo

O homem identificado por G, que matou Bruno Cameli Messias, no último domingo, 21,foi preso pelas Polícias Civil e Militar, com apoio do Exército na casa de um tio dele, na comunidade Buenos Ayres, em Marechal Taumaturgo, na tarde de ontem ,23.

A ação foi coordenada pela Delegacia Geral de Marechal Thaumaturgo.O delegado Marcílio Laurentino, conta que o autor foi localizado na casa de um tio, não ofereceu resistência durante a prisão e alegou ter agido em legítima defesa. “Ele afirmou que, durante uma suposta discussão enquanto consumiam bebidas alcoólicas, a vítima teria o agredido e tentado atacá-lo com um terçado. Para se proteger, o suspeito desferiu um golpe com uma faca no abdômen de Bruno Cameli, fugindo em seguida do local”, contou o delegado.

O autor do crime foi autuado em flagrante impróprio devido à perseguição policial e será representado pela decretação de sua prisão preventiva. Ele passará por audiência de custódia nesta quarta-feira. Flagrante Impróprio é quando a pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime, em situação na qual aparente ser a autora do delito.

Bruno, que é primo do governador Gladson Cameli, foi morto com uma facada no abdômen na localidade Triunfo. O corpo foi transferido de Marechal Thaumaturgo em um avião do governo do Estado para Cruzeiro do Sul, onde foi enterrado na segunda-feira, 22.