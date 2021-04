NÃO TENHO mais a menor dúvida de que o governador Gladson Cameli será candidato à reeleição na campanha do próximo ano, e tampouco, que o senador Sérgio Petecão (PSD) disputará o governo. Este é um duelo claro, marcado para 2022, envolvendo aliados que estiveram no mesmo palanque na última disputa do governo.

Aliás, os dois nomes mais fortes da coligação passada: Gladson se elegeu no primeiro turno, e Petecão foi disparado o mais votado para senador.

Não creio que vá aparecer uma terceira via que consiga derrotar um destes dois nomes. O PT perdeu, fora do poder, a força eleitoral que tinha para voltar a ser protagonista. A curiosidade que resta é para saber qual deles conseguirá aglutinar mais aliados dos que restaram da luta fratricida que foi deflagrada após a última eleição municipal.

A roleta da disputa estadual vai girar, senhoras e senhores, façam os seus jogos

CASA DE FERREIRO, ESPETO DE PAU

POIS É, SEU ZÉ! Para surpresa, vejo líderes evangélicos, que comandaram campanhas nas redes sociais que a Cloroquina e a Ivermectina curam a Covid, postando o ato das suas vacinações. Casa de ferreiro, espeto de pau.

E, COM A CORONAVAC!

E, se imunizando justamente com a vacina Coronavac, que demonizavam como a “vacina chinesa do Dória”. Na hora do aperto, fora o negacionismo, e viva a ciência, né?

ACHA QUE DÁ JOGO

O PSB está encrespado achando que pode ficar com a única vaga do Senado, na eleição do próximo ano. O mais entusiasta da competitividade da ex-prefeita Socorro Neri ao mandato, é o deputado Jenilson Leite (PSB).

CANDIDATURA DESCOLADA

NESTE CASO, a Socorro Neri (PSB) seria candidata ao Senado descolada de uma candidatura ao governo, para navegar em todas as marés dos votos flutuantes.

HORA DE FALAR

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) está tendo as cabeças dos seus indicados no governo, cortadas uma por uma. Nega-se comentar, mas promete fazer na hora certa.

NÃO VAI FICAR UM

A INFORMAÇÃO que este BLOG tem é de que, o grupo do Petecão seguirá o mesmo destino do vice-governador Rocha, perderá todos os cargos de confiança no governo.

VARA DO BATISTA

TINHA UMA TURMA de emedebista na briga para ocupar um cargo de diretoria na secretaria de Agricultura. Ficaram cheirando a vara do Batista. O deputado federal Flaviano Melo (MDB) foi buscar o jurássico amigo Raimundo Sabonete, em Brasília, e o acomodou na vaga.

A REALIDADE É OUTRA

VAMOS SER JUSTOS, a vacina existente na PMRB é para segunda dose. Não tem mais vacina para a primeira dose. Culpar o secretário Frank Lima pela falta, é uma injustiça.

CULPADO CONHECIDO

O CULPADO pela falta de vacinas é o Ministério da Saúde. Se não enviar mais doses, não há como prosseguir com a vacinação. Como a PMRB comunica mal, leva a culpa de graça.

ALELUIA!

O PASTOR HENRY NOGUEIRA fez uma declaração descolada do fanatismo religioso, e posicionou contra a abertura das igrejas no auge de uma pandemia. Aleluia!

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

A SESACRE pôs nas ruas uma campanha de distribuição de máscaras, nos moldes do que vinha sendo feito pelo deputado Jenilson Leite (PSB). Antes tarde do que nunca.

NÃO HÁ COMO EXIGIR

O GOVERNADOR Gladson é coerente quando diz não poder querer ter o apoio do prefeito Tião Bocalom à sua reeleição, porque lutou para desativar sua candidatura à PMRB.

ERRO PRIMÁRIO

AQUI, não entro no mérito da qualificação da ex-prefeita Socorro Neri, mas pelo lado político, o governador Gladson cometeu um erro primário em lhe apoiar. Se tivesse ficado sem candidato na eleição, teria hoje a sua base política inteira. E, recebeu muitos pedidos para isenção.

NOME CONSOLIDADO

SEMPRE CONVERSO com políticos de Cruzeiro do Sul, e até os seus adversários, dizem que, a deputada federal Jéssica Sales (MDB) é um nome consolidado no Juruá.

FALANDO NO JURUÁ

E, FALANDO no Juruá, não entendo o motivo do governador Gladson não empoderar o deputado Nicolau Junior (PP), para fazer a sua articulação política na região.

FATOS A CONSIDERAR

A PANDEMIA trouxe dificuldades sérias para a logística da Segurança. Ainda assim, considero o secretário de Segurança, Paulo Cézar, bem superior aos antecessores. E, um destaque na equipe de primeiro escalão do governo.

PROBLEMA SÉRIO

TEMOS UMA PM com um efetivo abaixo do ideal, com uma corrida para a aposentadoria, para não perder vantagens, e com boa parte do seu pessoal à disposição de autoridades fora do quartel. Os convocados do cadastro de reserva só vão para as ruas no fim do ano. Dentro deste contexto, não há como esperar milagres.

ISSO ESTÁ CERTO

MUITA coisa ainda está para acontecer até a eleição do próximo ano, mas um cenário é certo: não se repetirá a coligação que elegeu o Gladson Cameli a governador.

NÃO É TAREFA FÁCIL

OS TUCANOS terão dificuldades para compor chapas a deputado federal e a deputado estadual. Para Federal, não tem quadros; e, quem vai querer entrar numa chapa para a ALEAC, que tem dois deputados estaduais fortes?

PRAGILIZADO

O PSDB saiu fragilizado da eleição municipal, elegeu apenas um prefeito, num colégio eleitoral pequeno, Delegado Sérgio, em Epitaciolândia; e, está perdendo a sua única deputada federal, Mara Rocha (PSDB).

FORA DO JOGO

O DEPUTADO José Bestene (PP) não disputará uma vaga na Câmara Federal, mas a reeleição, foi o que me garantiu. Para Federal, é um caminho mais espinhoso.

TUCANO COM BICO DE PAPAGAIO

PARA burlar reações se for o vice na chapa de reeleição do Gladson, o secretário Alysson Bestene pode ir para o PSDB -que virou uma espécie de cadastro reserva do PP – mas ficará uma mutação: tucano com bico de papagaio.

AMANTE ARGENTINA

ESQUEÇAM uma aliança oficial entre PSD e PT, na eleição de 2022. No máximo, o PT será aceito como a chamada “amante argentina”, encontros só no escuro, e sem testemunha.

VÁCUO NO PODER

O GOVERNO já devia ter preenchido este vácuo na Educação, nomeando um novo secretário, este vazio é prejudicial para a pasta, que se encontra travada sem comando.

FRASE MARCANTE

“A passagem do tempo deve ser uma conquista, não uma perda”. (Lya Luft)