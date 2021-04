Acre contrata escola formar pilotos para segurança pública

Com quatro aeronaves à disposição do Estado do Acre, as atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) têm se tornado cada vez mais necessárias, principalmente em tempos de pandemia. Sua atuação se refere ao resgate de pessoas, transferência de pacientes, transporte de materiais, medicamentos e doses da vacina contra a Covid-19, além do serviço oficial de apoio a ações da Segurança Pública e Meio Ambiente.

Com a intenção de melhorar a qualidade dos serviços e reforçar as atividades realizadas pela instituição, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança (Sejusp) divulgou nesta terça-feira, 13, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a contratação da Escola de Aviação Civil Floripa Flight Training para a prestação de serviços de instrução.

“Os cursos a serem realizados englobam requisitos mínimos para obtenção da licença de piloto comercial de avião e garantem posterior ascensão ao posto de comandante de aeronaves. A contratação do serviço é de grande importância, pois irá ajudar na formação continuada dos nossos profissionais, pilotos de avião, garantindo ao Estado o próprio efetivo dentro do Ciopaer”, destacou Paulo Cézar Rocha dos Santos, titular da Sejusp.

O valor do investimento é de pouco mais de R$ 100 mil, com recursos originários do termo de cooperação celebrado entre a Sejusp e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Serão realizados treinamentos com cursos práticos de multimotores e voos por instrumento, bem como horas de comando na aeronave.

Atualmente, há três pilotos disponíveis na instituição. Um com formação completa e dois que terão a oportunidade de receber capacitação continuada. Com os pilotos próprios qualificados para o desempenho dos serviços, surgem vantagens até para futuras aquisições de aeronaves. “Com esse investimento, poderemos contribuir mais com as necessidades do Estado”, destacou Samir Rogerio Cardoso, coordenador-geral do Ciopaer.

Lilia Camargo/Agência de Notícias do Acre