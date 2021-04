Na noite de domingo, 11, a guarnição de salvamento do 2º Batalhão, em apoio ao Centro de Reabilitação para mulheres no município do Quinari, foi acionada para resgatar um cavalo que tinha caído dentro de uma fossa.

Para retirar o animal, os bombeiros militares utilizaram um tripé confeccionado com madeira e um sistema de força 4×1, chamado de multiplicador de força e logo após tracionado pela camionete e cabo guia.

O trabalho dos bombeiros levou em torno de 1 hora.