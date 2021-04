Cadaver é encontrado no Igarapé da Judia, na região da cidade do povo

No final da tarde deste domingo, 11, a equipe de Bombeiros Militares do 2° Batalhão foi acionada para resgate de um cadáver que se encontrava no Igarapé Judia, na região da cidade do povo.

Chegando ao local, os militares identificaram o corpo de um homem, já em estado de decomposição, estava preso em galhos em torno das águas.

O cadáver foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado até a estrada, cerca de 10 minutos de distância. O corpo foi entregue ao Instituto Médico

Legal, para os devidos procedimentos. A Polícia Militar e IML estavam presentes e iniciaram os procedimentos legais.