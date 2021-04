Polícia Militar acaba festa clandestina com aglomeração de pessoas em Rio Branco

Policiais Militares de serviço no Fundo Estadual de Segurança (FUNDESEG) com apoio do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) acabam festa clandestina, com grande aglomeração de pessoas, na tarde deste domingo (11), no bairro Boa União, em Rio Branco.

Segundo os militares, receberam informações de que, na rua Adalberto sena, em um suposto buffet, ocorria uma festa clandestina e que havia muitas pessoas no local. Na residência, foi constatado grande aglomeração de pessoas descumprindo o decreto governamental.

Diante dos fatos, os frequentadores da festa foram orientados a se retirarem do local visto que, de acordo com o decreto imposto no Estado para frear a transmissão da covid-19, festas, eventos e aglomerações estão proibidos.

Assessoria de comunicação da PMAC