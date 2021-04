Mailza Gomes e Governo do Estado mobilizam ações para o pós-leilão da ZPE do Acre

O secretário Anderson Abreu iniciou com ela tratativas sobre a ZPE (Zona de Processamento e Exportação), que será leiloada no próximo dia 16.

Empresas do mundo todo poderão participar do leilão, que terá lance inicial de R$27 milhões. A expectativa é de que em poucos meses ela esteja apta para administração de outra gestão privada, com os recursos aplicados sendo retornados para os cofres públicos, aumentando o PIB do Acre, a arrecadação de impostos e emprego e renda para a população.