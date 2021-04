O pesquisador Rony Vernet, do Rio de Janeiro, disponibilizou link para download dos documentos oficiais do governo brasileiro sobre as investigações de fenômenos aéreos não identificados em tribos indígenas do estado do Acre realizadas pelo Ministério Público Federal.

Também inclui dois outros documentos da Fundação Nacional do índio que foram liberados no ano passado.

O dossiê está disponível em

https://drive.google.com/file/d/1_PO2G62h3Y5yyKBlHAFjoYcB19BTZCfq/view